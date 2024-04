Acidente com carreta carregada de farelo se soja

Uma carreta com uma carga de farelo de soja tombou na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), que liga os municípios de Bastos (SP) e Rancharia (SP), na manhã desta terça-feira, dia 9.

Em virtude do acidente ter ocorrido no município de Rancharia não foi possível apurar se houve vítimas com ferimentos.

Segundo apurado, informação extraoficial, a carreta trafegava no sentido Rancharia a Bastos e na altura do quilômetro 82 da rodovia, por motivos a serem que devem ser apurados pela perícia técnica, o veículo tombou sobre o acostamento da rodovia.

A carga de farelo de soja caiu as margens, não impedido o trânsito de veículos.