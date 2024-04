Está em andamento neste momento, um acidente com ambulância na SP-294, no trecho próximo do presídio de Osvaldo Cruz.

O veículo Fiat Fiorino, com placas de Marília e plotagem de UTI Móvel, encontra-se tombado no local e equipes de socorro da concessionária que administra a rodovia prestam atendimento aos envolvidos.

Ainda não há informações sobre vítimas e o estado de saúde do motorista.

Uma equipe da Base da Polícia Militar Rodoviária de Adamantina se desloca neste momento para o atendimento desta ocorrência.

Mais detalhes e a atualização do conteúdo desta reportagem nas próximas horas.