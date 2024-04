Emprega Prudente oferece 131 oportunidades de trabalho nesta terça-feira (09)

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 131 oportunidades de trabalho nesta terça-feira, dia 09 de abril de 2024 .

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

Confira a lista completa:

1 vaga para Supervisor de Vendas

1 vaga para Supervisor de Logística

1 vaga para Encarregado de Logística

6 vagas para Motorista de Caminhão Truck

11 vagas para Motorista de Caminhão Toco

2 vagas para Vendedor Interno (colchões, estofados e móveis)

1 vaga para Vendedor

1 vaga para Engenheiro Químico

1 vaga para Auxiliar de Mecânico

1 vaga para Mecânico Automotivo

1 vaga para Auxiliar de Mecânico

3 vagas para Serralheiro MIG Montador

1 vaga para Torneiro CNC

1 vaga para Operador de CNC

2 vagas para Tesouraria

1 vaga para Auxiliar de Transportes – PCD

1 vaga para Vigilante

2 vagas para Ajudante Serralheiro

3 vagas para Serviço Geral de Produção

9 vagas para Auxiliar de Produção

1 vaga para Auxiliar de Produção (PCD)

1 vaga para Auxiliar de Almoxarifado

5 vagas para Auxiliar de Limpeza

1 vaga para Pintor de Veículos

1 vaga para Pintor Eletrostático à Pó

3 vagas para Cozinheiro

1 vaga para Mecânico Moleiro

4 vagas para Mecânico de Máquinas Agrícolas

1 vaga para Auxiliar de Manutenção

1 vaga para Coordenador

3 vagas para Motorista Transporte Coletivo

2 vagas para Almoxarife

1 vaga para Soldador

1 vaga para Líder de Limpeza

6 vagas para Auxiliar Administrativo

1 vaga para Auxiliar Administrativo (PCD)

2 vagas para Balconista de Lanchonete

1 vaga para Contabilidade

1 vaga para Jovem Aprendiz

3 vagas para Auxiliar de Produção – Aprendiz

1 vaga para Jovem Aprendiz – PCD

1 vaga para Montador de Kit Reparo Para Alto Falante

1 vaga para Ajudante de Carga e Descarga

1 vaga para Engenheiro de Produção

1 vaga para Administrativo

1 vaga para Marceneiro

4 vagas para Vendedor

5 vagas para Pedreiro

1 vaga para Chapeiro

5 vagas para Consultora Comercial

1 vaga para Promotor de Vendas

1 vaga para Motorista Entregador

1 vaga para Monitoramento de Veículos

1 vaga para Auxiliar de Faturamento

2 vagas para Açougueiro

1 vaga para Eletricista

1 vaga para Auxiliar de Confeitaria

1 vaga para Operador de Escavadeira

5 vagas para Repositor

1 vaga para Estoquista

5 vagas para Serviços Gerais

1 vaga para Operador de Caldeira

1 vaga para Auxiliar de Cozinha