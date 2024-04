LUCÉLIA: VEREADORES TROCAM DE PARTIDOS – veja como ficou a nova composição da Câmara Municipal

Acabou na sexta-feira, dia 5, prazo exigido pela Justiça Eleitoral para que vereadores trocassem de partido, dentro da janela de transferência, sem perder o mandato.

Em Lucélia, o primeiro vereador que anunciou mudança de legenda foi Altair Lopes Maciel que deixou o Partido Verde (PV) e filiou-se ao Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas.

A vereadora Catia Maion trocou o Partido Progressistas (PP) e entrou no Partido Liberal (PL), ligado ao vice-prefeito Marcos Lima.

O vereador Antônio Carlos Rios saiu do PSD, partido presidido pela prefeita Tati Guilhermino, e está agora, filiado ao Podemos, partido ligado a base de apoio ao vereador Vinicius Bussi.

Já o vereador Vinicius Bussi deixou o PTB, partido que foi eleito em 2020 e está filiado ao Partido Progressistas (PP).

Durante a semana, outras mudanças ocorreram, sendo que o vereador Marcinho saiu do PSDB e está filiado ao União Brasil que também recebeu a filiação do vereador Galo, que saiu do Progressistas. Agora o União Brasil que não tinha nenhum vereador em Lucélia, passa a ter dois representantes no Legislativo.

O partido Avante, recebeu as filiações do vereador Lambari que deixou o Partido Progressista (PP). Também foi para o Avante, o vereador Padeirinho que estava no PTB. Desta forma agora o Avante tem duas cadeiras na Câmara Municipal de Lucélia.

A presidente da Câmara, vereadora Alessandra Rocha Nonato, deixou o Partido Liberal (PL) e está agora filiada ao Cidadania, partido que está federado com o PSDB. A federação PSDB e Cidadania tem agora dois vereadores, além da presidente do Legislativo, o vereador Baraka permaneceu no PSDB.

O PSD tem agora um representante na Câmara Municipal, o vereador Willian Viana permaneceu no partido.

Na última semana, teve uma reviravolta dentro do PSDB de Lucélia. A antiga executiva municipal foi trocada e está agora na base de apoio da prefeita Tati Guilhermino. No prazo de uma semana, a direção municipal dos tucanos de Lucélia, trocou de mãos duas vezes.