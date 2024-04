FLÓRIDA: 7 vereadores da Câmara Municipal mudam de partido

Acabou o prazo exigido pela Justiça Eleitoral para que vereadores trocassem de partido, dentro da janela de transferência, sem perder o mandato. E exemplo das cidades da região, em Flórida Paulista também houve a troca de vereadores dos partidos.

Conforme noticiado, os vereadores Professor Rafael e Ricardo Motorista que foram eleitos pelo Partido Verde (PV) e filiou-se ao Partido Liberal (PL), que tem o advogado José Andriotti como presidente do partido.

Já vereador Hermano Motta que foi eleito pelo Solidariedade na última eleição e agora se filiou ao PRD, partido que tem como presidente o ex-vereador Sócrates.

O vereador João Catenga que estava no PSDB saiu do partido e se filiou ao União Brasil que tem como presidente o ´vice-prefeito Sidnei Gazola. Ainda se filiou ao União Brasil, o vereador Gato do Ovo que estava no PTB.

Também eleito na eleição passada pelo PSDB, o vereador Tiago Ribeiro saiu e se filiou ao partido Republicanos do governador Tarcisio de Freitas e que tem como presidente em Flórida, o ex-vereador Tiago Venceslau (Tripinha).

A vereadora Priscila Massa que também estava no PTB saiu do partido e se filiou ao MDB.

Já os dois vereadores que na eleição passada foram eleitos pelo MDB, Magrão e José do Ico ficaram no partido.

Assim dos atuais 9 vereadores que compõem a Câmara Municipal, 7 mudaram de partido nesta janela partidária e apenas dois permaneceram e não mudaram de legenda.

NOVA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA

Desta forma a nova composição partidária da Câmara Municipal de Flórida Paulista passa a ser o seguinte:

-Partido Liberal (PL) dois vereadores (Professor Rafael e Ricardo Motorista) e não tinha nenhum.

-PRD passa a contar com um vereador (Hermano Mota), antes não tinha nenhum.

-Republicanos passa a contar com um vereador (Tiago Ribeiro de Souza), antes não tinha nenhum

-União Brasil passa a contar com dois vereadores (João Catenga e Gato do Ovo), antes não tinha nenhum.

-MDB passa a contar com três vereadores (Priscila, Magrão e Zé do Ico), antes tinha dois vereadores.

Ainda pela nova composição partidária, mostra que dos atuais 9 vereadores, três ficaram na chamada oposição (PL e PRD) e seis vereadores na situação (União Brasil, Republicanos e MDB).