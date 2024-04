Alamandas F.C. se reabilita com goleada na Copa Alta Paulista de Veteranos

A equipe da Alamandas F.C./ Mecânica Flex, se reabilitou da goleada sofrida em sua estreia por 6 a1, contra o Parapuã. Os comandados de Beto Sassá e Adilson Dil, venceram de goleada por 7 a 2 o Mariápolis E.C. Os gos gols foram marcados por Vitor Hugo e Boiago, 3 cada e Namba (Foto).

A quarta rodada da 17ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia, realizada no domingo (7), no campo do Clube Aspumulu, teve ainda a equipe da Aspumulu e Associação Cruzvaldense empatando sem abertura de contagem (0 a 0) e Lobos F.C/ Sorte Bets/ Inúbia Paulista e ABC/ Rennô, empatando em 1 a 1.

QUINTA RODADA

A quinta rodada acontece no domingo (14), às 8h30, na Afucal, com três jogos.

No primeiro Parapuã X Catadão dos Véios F.C., no segundo CME de Osvaldo Cruz X Mariápolis E.C. e no encerramento Parque Iguaçu X Flórida Paulista.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

San Remo – 4

Parapuã – 3

Alamandas – 3

CME Osvaldo Cruz – 1

Catadão – 0

Bastos E.C. – 0

Mariápolis A.C. – 0

GRUPO – B

ABC/ Rennô – 7

Pracinha – 6

Flórida Paulista – 3

Lobos – 1

Aspumulu – 1

Cruzvaldense – 1

Iguaçu – 0

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Amador da Alta Paulista.

Presidente: Oswaldo da Silva “Peixeiro”

-Na foto, os jogadores Vitor Hugo, Boiago e Namba, da Alamandas F.C.