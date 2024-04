PARAPUÃ: Vereador Eder Castro muda de legenda e filia-se ao PSD

O vereador Eder Castro confirmou a mudança de partido visando eleição municipal deste ano em Parapuã.

A mudança de partido pode ser feita nesta época, mirando a eleição municipal deste ano que se realizará no mês de outubro, estando na chamada “janela partidária”, onde os atuais detentores de mandatos podem sair da legenda do qual foi eleito sem correr o risco de perder o mandato.

Eder Castro foi eleito pelo partido Republicanos na eleição passada e agora ele se filiou ao PSD (Partido Social Democrático), que tem como presidente nacional o secretário de Governo Gilberto Kassab.

De acordo com Eder Castro ele foi convidado por Gilberto Kassab para se filiar ao PSD e esteve reunido com o presidente nacional – ocasião em que filiou ao partido e apresentou reivindicações em favor da comunidade de Parapuã junto ao Governo do Estado.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Eder Castro afirmou que sua filiação ao PSD representa fortalecer politicamente através de uma parceria com o Governo do Estado, junto ao governador Tarcísio e do secretário Gilberto Kassab.

“Sinto muito em ter saído do Republicanos no município pois não tive o apoio para o pleito eleitoral futuro, mas tentei de todas as formas ter mais autonomia, porém não obtive apoio partidário, já que a minha política sempre é buscar o melhor para Parapuã”, destacou Eder Castro.