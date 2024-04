FLÓRIDA: Secretaria de Cultura abre seleção para projetos culturais da Lei Paulo Gustavo

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Flórida Paulista anunciou o lançamento do edital de seleção de projetos culturais, destinado a firmar termos de execução cultural com recursos da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura do Governo Federal.

O edital tem como objetivo selecionar projetos culturais que enriqueçam e diversifiquem o cenário cultural da cidade, com foco em duas vertentes fundamentais: o audiovisual e as demais áreas culturais.

Inscrições: as inscrições estão abertas desde o dia 3 de abril e prosseguirá até o dia 24 de abril, sendo que a documentação obrigatória para análise do mérito cultural deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, de forma digital, através do e-mail: [email protected].

Em caso de dúvidas, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer está à disposição para prestar ajuda através do e-mail: [email protected], onde a equipe estará pronta para auxiliar em todo o processo.