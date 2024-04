MARIÁPOLIS: Vereador reivindica verba para reforma da quadra esportiva

Nos dias 13 e 14 de março, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Mariápolis, Carlos Pereira Amorim esteve em reunião com os deputados estaduais Atila Jacomussi e Rogério Santos.

Na oportunidade, Carlos Amorim apresentou aos deputados a solicitação de recursos financeiros visando garantir a reforma da quadra esportiva do conjunto habitacional Lírios do Campo.

De acordo com o presidente da Câmara, a pauta central do encontro foi a solicitação de uma verba no valor de R$ 200 mil para a revitalização desse espaço tão importante para a comunidade local.

Durante a reunião, o vereador Carlos Pereira Amorim, destacou a importância e o impacto positivo que a reforma traria para a qualidade de vida dos munícipes.