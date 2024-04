SALMOURÃO: Partido Republicanos participa de encontro regional

No último sábado (30) em Presidente Prudente, estiveram os representantes para participar dos atos de filiações e do encontro regional do Partido Republicanos.

Diversas lideranças entre ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e pré-candidatos da região de Presidente Prudente se filiaram ao Republicanos no “Filia 10 Oeste Paulista”, ocasião que se fizeram presentes o coordenador regional do Republicanos e secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento Guilherme Piai. O evento também contou com a presença do presidente estadual do partido, Roberto Carneiro.

Estiveram presentes no evento político representantes do Partido Republicanos de Salmourão sendo eles: vereador João Leme, vereador tenente Eduardo e o vice-presidente do CCI Valdemir Joaquim Mendes.

Guilherme Piai afirmou que o Oeste Paulista sai fortalecido do evento. “Estamos filiando hoje homens e mulheres de muito valor e que querem trabalhar pelo desenvolvimento dos nossos municípios. Tenho certeza de que o Republicanos é o partido certo para todas elas”, concluiu.

“Quero deixar aqui toda minha gratidão ao secretário Guilherme Piai, pela receptividade, por estar dando essa oportunidade dentro deste partido e de vivenciar momentos especiais; agradeço ao presidente Roberto Carneiro pela confiança, credibilidade que tem nos dados e pela bela administração que vem fazendo a frente do Republicanos. Em especial quero aqui deixar o meu agradecimento ao presidente da ADNAP Wilson Valério Alcântara e ao assessor do secretário Francis Sanches, muito grato por tudo que os senhores vêm nos proporcionando e acolhendo nossos representantes e amigos”, afirmou o presidente do Republicanos de Salmourão, Marquinhos Paio.