Tombamento de ambulância na SP-294 ocorreu após motorista “apagar”

Passageira se assustou e para evitar outro acidente, puxou o volante

O tombamento de uma ambulância tipo Fiat Fiorino, com placas de Marília, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde daquele município, foi ocasionado após o motorista sofrer um mal súbito e “apagar” ao volante, conforme apurado pela reportagem no local dos fatos.

As informações colhidas no local do acidente, dão conta que o veículo havia saído de Dracena com destino à Marília e que quando passava pelo trecho próximo ao presídio de Osvaldo Cruz, na altura do km 573, ocorreu o acidente.

Uma mulher que acompanhava o motorista no banco do passageiro, notou quando o motorista passou mal e visando evitar um acidente ainda maior, com o envolvimento de outros veículos, teria puxado o volante para trazer a ambulância de volta para a sua mão de direção, mas infelizmente, ocorreu o tombamento.





Apesar do tombamento, motorista e passageiro não sofreram lesões aparentes, mas receberam o atendimento da equipe da concessionária que administra a rodovia e foram levados para o pronto-socorro de Osvaldo Cruz para passarem por atendimento e exames médicos.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e as causas do acidente vão ser apuradas.

Reportagem elaborada em parceria pelos veículos de imprensa Jornal Cidade Aberta e Folha Regional.