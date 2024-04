Ciclista e bicicleta vão parar embaixo de carro após colisão no centro de Junqueirópolis

Num ato de bravura e sentimento de amor ao próximo, populares que presenciaram o acidente se uniram e levantaram o carro no braço para a retirada da vítima que estava debaixo. O ato antecedeu a chegada da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Junqueirópolis, que veio rapidamente após ser acionada.

Segundo informações da condutora do veículo Chevrolet Astra à reportagem, ela seguia pela Rua Belo Horizonte, no sentido centro ao bairro, e no cruzamento com a Rua Rui Barbosa, após parar no pare não observou a vinda de outros veículos e cruzou a via. Ela disse que não viu a bicicleta que subia a rua na contramão e, infelizmente, não teve como evitar a colisão.