FLORA RICA: Setor Social participa de capacitação para aprimorar a gestão do Programa Bolsa Família

Nos dias 4 e 5 de abril, representantes do Setor Social marcaram presença em uma capacitação na capital paulista. O foco do evento foi o Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec), uma ferramenta essencial na gestão eficiente do Programa Bolsa Família.

A assistente social Géssica Brito e a orientadora social Eloise Bellorio foram as representantes do município, dedicando-se ao aprimoramento de suas habilidades na utilização do Sibec.

O prefeito Fábio e a primeira-dama Renata também estiveram presentes no evento, buscando a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

“O conhecimento adquirido durante o evento certamente contribuirá para uma gestão mais eficaz dos benefícios sociais, proporcionando maior qualidade de vida e bem-estar aos cidadãos atendidos pelo Programa Bolsa Família”, destacou Géssica.