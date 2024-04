LUCÉLIA: MDB se mobiliza visando formalizar pré-candidaturas de prefeito, vice e vereadores

No domingo (7), o presidente do partido MDB de Lucélia reuniu os membros e filiados, bem como lideranças da cidade, para o início dos procedimentos visando a formação de pré-candidaturas para as eleições que vão acontecer em outubro deste ano.

O presidente do MDB, advogado Sidy Campagnone, informou ao jornalismo Folha Regional que a intenção do partido é contar com candidatos nos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores na disputa eleitoral em Lucélia.

“Estamos realizando um trabalho de fortalecimento do MDB, que conta com candidatos potenciais para disputarem os cargos no executivo e legislativo de Lucélia, visando oferecer nomes que agreguem a qualidade e confiança que a população busca e merece”, destacou Sidy Campagnone.

Também foi lançado nesta reunião o slogan de campanha escolhido pelo partido: “Vamos Reconstruir Lucélia”.

Sidy Campagnone destacou ainda que o MDB está aberto ao diálogo com outros partidos, lideranças da comunidade e pessoas que tenham como intuito o progresso e o bem da Capital da Amizade.