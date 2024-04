Floridenses se organizam para mais uma caminhada até Santo Expedito

No próximo dia 19 de abril é comemorado o Dia de Santo Expedito. Esta é uma data celebrada principalmente pela comunidade católica, homenageando um dos santos mais populares da doutrina, conhecido como o “Santo das Causas Justas e Urgentes”.

E mais uma vez o grupo “Flórida Santo Expedito”, está se organizando para mais uma caminhada, em forma de romaria, até a cidade de Santo Expedito.

A organização da caminhada dos floridenses, está sendo feita para que o trajeto de cerca de 25 km, (saindo da ponte do Rio do Peixe), agora por vicinal pavimentada, e posteriormente, acessando estrada de terra (após o Distrito de Ameliópolis), ocorra no próximo sábado (20).

A saída está programada para às 4h30, uma concentração e benção do padre Valdo Bartolomeu no Auto Posto Lis.

O trajeto será acompanhado por carros de apoio e hidratação, contando com a participação de homens e mulheres de Flórida Paulista em uma caminhada que já se tornou tradicional, realizada anualmente na semana em que se comemora o santo das causas justas e urgentes, Santo Expedito.

A expectativa é de que a chegada de todos os participantes em Santo Expedito ocorra por volta das 11h, quando, então, serão recepcionados pelo padre Umberto Laércio Bastos que realizará uma benção aos romeiros floridenses.