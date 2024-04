IRAPURU: Encontro capacita produtores rurais em Gestão Financeira e Nota Fiscal Eletrônica

No último dia 9 de abril, o Município de Irapuru foi sede de um encontro coletivo de grande importância para os produtores rurais da região.

O evento contou com a participação de representantes do Senar/ Junqueirópolis e do Presidente do CAT de Dracena Paulo Martins.

Sob o tema “Descomplica: Controle Financeiro e Nota Fiscal Eletrônica para o Produtor Rural”, o evento contou com palestras ministradas por renomados profissionais da área.

Guilherme Soares, Paulo Sérgio Diniz e Ana Camila Pena foram os especialistas responsáveis por compartilhar conhecimentos valiosos sobre gestão financeira e a utilização da nota fiscal eletrônica no contexto rural.

Essa iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sebrae, o programa Alí Rural e a Diretoria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Irapuru, demonstrando o compromisso dessas instituições com o desenvolvimento e capacitação dos agricultores.

Dentre os participantes, destacaram-se a presença do prefeito Mazinho e do Diretor da pasta, Seidi Akabane, evidenciando o apoio e o interesse do governo municipal na promoção do crescimento e na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores rurais.

“Este encontro não apenas proporcionou conhecimento e orientação prática, mas também fortaleceu os laços entre os diversos setores envolvidos no desenvolvimento sustentável da agricultura em Irapuru”, ressaltou o diretor Seidi Akabane.