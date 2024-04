LUCÉLIA: 1ª Feira da Mulher Empreendedora será realizada em junho

A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Adamantina recebeu esta semana as secretárias, Ana Claudia Maldonado e Paula Lagoa e, ainda, a jornalista Fernanda Crepaldi Candido da Prefeitura de Lucélia para tratarem sobre os detalhes que envolvem a Feira da Mulher Empreendedora que acontecerá em Lucélia no dia 8 de junho.

Na oportunidade, as representantes de Lucélia, perguntaram sobre vários aspectos que envolvem a realização do programa em Adamantina.

“Já estive em Lucélia para apresentar o programa e agora, vemos que elas estão trabalhando para realizar a feira lá o que é muito positivo, pois é mais uma porta que se abre para as empreendedoras da região”, afirma Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico.

Durante a reunião, Luciana ainda orientou sobre a importância das formações e da participação das mulheres. “Mesmo não sendo obrigatória a presença, estes momentos são importantes para que a equipe conheça as empreendedoras e, ainda, leve conhecimento para elas, possibilitando o crescimento do negócio”, comenta.

Luciana ainda pontuou sobre a realização das feiras descentralizadas em Adamantina. “O programa teve início há um ano e agora estamos possibilitando que as empreendedoras estejam em outros ambientes, tanto que teremos a segunda feira descentralizada nos dias 10 e 11 de maio com a presença delas aqui no Paço Municipal”, adianta.

Agora, as representantes de Lucélia darão os próximos passos para a realização da feira no município vizinho com a abertura das inscrições e a divulgação das formações.

A Feira da Mulher Empreendedora que teve início em Adamantina em março de 2023 conta hoje com mais de 200 empreendedoras envolvidas, também motivou a realização da Feira da Mulher Empreendedora de Pacaembu.