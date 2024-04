LUCÉLIA: Vice-prefeito Marcos Lima filia ao partido Republicanos

O vice-prefeito de Lucélia, Marcos Lima confirmou a reportagem do jornal e site Folha Regional, que se filiou ao Republicanos, partido do governador do Estado Tarcísio de Freitas.

O Republicanos tem como líder regional o atual secretário de Agricultura do Estado, Guilherme Piai que convidou Marcos Lima para entrar no partido.

Guilherme Piai e Marcos Lima tem grande amizade que foi estreitada com a ADNP (Associação Direita Nova Alta Paulista), do qual o vice-prefeito de Lucélia é um dos integrantes desde a sua fundação.

No final do mês de março, ocorreu na cidade de Presidente Prudente um grande encontro regional do Republicanos que filiou dezenas de vereadores e prefeitos da região, onde Marcos Lima esteve presente com outros membros da diretoria do partido de Lucélia, inclusive o vereador Altair Lopes Maciel que também se filiou ao partido.

Marcos Lima afirmou que o partido está organizado em Lucélia e se preparando para a eleição municipal deste ano. “O Republicanos conta com pessoas de vários segmentos da comunidade e com vontade de trabalhar por uma cidade cada vez melhor”, afirmou.