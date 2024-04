Morre Gilberto Zafanelli, proprietário da Funerária Flórida

Faleceu em Adamantina, onde estava internado, o empresário floridense Gilberto Zafanelli.

“Lelé” como era popularmente conhecido em Flórida Paulista, estava enfrentando problemas de saúde, que infelizmente, agravaram seu estado nos últimos anos.

Os “baques” impostos pela vida, também foram fatores que fizeram com que Gilberto se debilitasse ainda mais; o adoecimento da esposa Maria, a perda trágica do genro e parceiro de empresa, Reginaldo Oquiali e da filha enfermeira Alessandra Zafanelli.

Proprietário da Funerária Flórida, integrou a rede de funerárias Unividas, participou ativamente de movimentos da Cidade Amizade e foi também membro do Lions Clube “Amizade”.

Gilberto foi homenageado no Melhores do Ano, promovido pelo Grupo Folha Regional, no qual foi aplaudido em pé pelos demais empresários, profissionais e participantes do evento.

O velório terá início às 12h deste domingo e o sepultamento está previsto para as 16h30, no Cemitério Municipal.

Aos familiares e amigos os votos de pesar do Grupo Folha Regional.