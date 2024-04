Com homenagens do Lions e funerárias, Gilberto Zafanelli é sepultado em Flórida Paulista

Foi sepultado no fim da tarde deste domingo (14), o corpo do empresário floridense Gilberto Zafanelli, o “Lelé”, que faleceu em decorrência de debilitações da saúde.

Familiares, amigos e parceiros prestaram as últimas homenagens.

O Lions Clube, do qual Gilberto Zafanelli fazia parte, também participou do cerimonial.

O cortejo sob “gotas de lágrimas” da chuva que caíam até o momento em que o caixão deixou o velório municipal, foi acompanhado por viaturas das funerárias da região.

Durante o sepultamento de Gilberto Zafanelli, foram lembradas as milhares de vezes em que ele acolheu e prestou solidariedade aos conveniados da empresa herdada do também saudoso pai, sendo o alento e o ombro amigo para todos que de seus serviços precisaram.

Ao jornalismo Folha Regional, as filhas Aline e Adriana agradeceram a comunidade floridense e as pessoas de todas a região, que se solidarizaram e manifestaram pesar e afeto neste despedida do pai, amigo e principal exemplo de superação.

O Lions não terá mais seu “Papai Noel”, que se emocionou na última entrega de bolas na creche e não segurou as lágrimas ao presentear as crianças, a família não terá mais a presença física de seu esteio, a comunidade perde um investidor, um amigo, um floridense que agora deixa seu legado e que permanecerá guardado nos corações daqueles que puderam conhecer e conviver com ele.

Descanse em paz Gilberto Zafanelli, “Lelé”.