FLÓRIDA: Ameaçado de morte por dívida com droga, homem agride idoso e rouba seu celular

Ele foi preso pela Polícia Militar momentos após o crime

A Polícia Militar de Flórida Paulista prendeu um homem na noite deste domingo (14), acusado de agredir e roubar o celular de um idoso.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a vítima estaria em casa fazendo comida, quando foi surpreendido pelo suspeito que lhe desferiu um golpe de madeira no braço e levou o aparelho telefônico, fugindo do local.

Uma testemunha que ouviu a vítima pedindo por socorro, acionou a polícia que levou a vítima até a Santa Casa, onde passou por atendimento médico e foi liberado em seguida.



O suspeito foi localizado momentos após o crime pela Polícia Militar e estava em frente à residência em que mora. Abordado, não teve nada de ilícito encontrado em seu poder, porém, conforme os policiais relataram no boletim de ocorrência, assumiu a autoria do crime.

Ainda conforme a sua versão no registro policial, disse que cometeu o crime devido uma dívida de R$ 500 que tinha com um homem, o qual teria lhe entregue 10 gramas de cocaína para serem vendidas, mas que, o entorpecente havia sido consumido por ele, assumindo ainda ser usuário de drogas.

O suspeito de roubo estaria sendo ameaçado de morte caso não pagasse a dívida, motivo pelo qual alegou ter cometido o delito.

O aparelho foi localizado e o homem levado para o Plantão Policial de Adamantina, onde permaneceu detido à disposição da Justiça.