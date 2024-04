FLÓRIDA: Empresários floridenses podem participar do Empretec

Empresários da Cidade Amizade terão a oportunidade de participar do Empretec, principal programa de formação de empreendedores do mundo, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Na semana passada, o consultor de negócios, gestor de território e especialista em gestão de pequenos negócios do Sebrae, Guilherme Soares da Silva, acompanhado da agente “Sebrae Aqui”, Luana Nascimento esteve na redação do jornal e site Folha Regional para divulgar mais esta brilhante ação que abre a oportunidade de uma imersão em competitividade empresarial com o aperfeiçoamento das características dos gestores da Cidade Amizade no evento.

O Empretec acontecerá em Adamantina e está com vagas abertas para os interessados, contando com uma palestra de sensibilização que será realizada no próximo dia 30 de abril, às 19h, no Anfiteatro Fernando Paloni.

A iniciativa é aberta também a todo o comércio floridense cujo desejo é desenvolver ainda mais as suas características e como consequência, fomentar o desenvolvimento do seu negócio.

“Essa é uma grande oportunidade que estamos trazendo para os comerciantes de Adamantina e região, que poderão aprender mais sobre a busca de oportunidades e novas iniciativas, sobre persistência, a busca de informações além da independência e autoconfiança”, destacou Guilherme Soares.

O programa conta ainda com entrevistas individuais com profissionais que poderão traçar o perfil dos participantes que também terão a oportunidade de participar de workshops, onde poderão aperfeiçoar suas habilidades e, ainda, intercâmbios com componentes de outros países.

Além disso, os empreendedores participantes integrarão consultorias, treinamentos e demais projetos promovidos pelo Sebrae.

Informações e inscrições podem ser realizadas na sede da Associação Comercial de Flórida Paulista ou através do telefone (18) 99627-5607 (falar com a Luana).