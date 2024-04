FLÓRIDA: Associação Comercial lança promoção “Dia das Mães”

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista (ACIFP) lançou mais uma edição da promoção “Dia das Mães” do comércio da Cidade Amizade.

Os prêmios serão distribuídos em vales compra, eletrodomésticos e um celular, cujos cupons já começaram a ser distribuídos.

A promoção Dia das Mães é uma das mais tradicionais realizadas pela associação comercial, com o intuito de fomentar as vendas no comércio de Flórida Paulista.

Conforme a ACIFP, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Flórida Paulista, bem como o jornal e site Folha Regional, são parceiros em mais esta ação.