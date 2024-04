LUCÉLIA: Sindicato Rural realiza curso de rastreabilidade de produtos rurais

Foi realizado na manhã de sábado, dia 6, na sede do Sindicato Rural de Lucélia, mais um curso direcionado ao produtor rural.

Desta vez, o curso foi de administração rural e rastreabilidade de produtos vegetais, desde a produção, empacotamento e preparos para que o produto chegue até o mercado, e consequentemente ao consumidor final.

O curso que teve a duração de quatro horas, teve como instrutor o Júlio César Dominato, da cidade de Presidente Prudente.

Os produtores rurais que participaram do curso, tiveram noções de como implantar a rastreabilidade vegetal em sua cadeia de produção, proporcionando ao consumidor final que acompanhe a origem e as práticas associadas ao manejo do alimento que chega até a mesa.

“Nos grandes centros urbanos como São Paulo, o consumidor é muito exigente sobre a origem do produto que ele compra na feira livre ou no mercado, por esta razão ter acesso às informações sobre legislação de como é a cadeia, desde a produção até o consumidor final foi mais uma conquista que o Senar e o Sindicato Rural de Lucélia, trouxeram para os produtores rurais de Lucélia”, finalizaram os organizadores.