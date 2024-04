FLÓRIDA: Câmara aprova título de Cidadão ao Professor Francisco Torturello

Foi aprovado na última sessão ordinária realizada na segunda-feira (15), pela Câmara Municipal de Flórida Paulista, a concessão do título de Cidadão Floridense ao ex-assessor parlamentar e diretor do Escritório de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado, em Presidente Prudente, Francisco Torturello, popularmente conhecido como “Xycão”.

O projeto de iniciativa do vereador e presidente da Câmara, Professor Rafael, foi aprovada por unanimidade pelos demais vereadores.

Ao jornalismo Folha Regional, Professor Rafael destacou que enquanto assessor parlamentar do deputado estadual Mauro Bragato e diretor do Escritório Regional, Xycão muito contribuiu para que importantes conquistas e projetos fossem concretizados, beneficiando assim, Flórida Paulista e sua população.

“Xycão sempre foi um canal direto entre o município e órgãos do governo do Estado, esteve à disposição para a busca de benefícios aos floridenses e hoje, mesmo não ocupando cargos como os anteriores, mantém uma boa amizade com a cidade, onde inclusive possui familiares e visita com frequência”, destacou Professor Rafael.

A entrega do título de Cidadão Floridense ao homenageado deverá ocorrer em breve, em data a ser definida pela Câmara Municipal.