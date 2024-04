Tupi Paulista recebe Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

No dia 11 de abril foi realizado a entrega do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora em sua XII edição 2023/2024.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) visa conhecer, reconhecer, valorizar e disseminar as boas práticas das gestões públicas municipais de estímulo ao empreendedorismo e aos pequenos negócios. São avaliadas as iniciativas que transformam o ambiente de negócios, trazendo mais facilidade e incentivo aos empreendedores.

A premiação foi entregue no Clube Atlético Monte Líbano em São Paulo – SP, e o prefeito de Tupi Paulista, Alexandre Tassoni Antonio (Lê), esteve recebendo a certificação de Prefeitura Empreendedora na categoria: Gestão de Resíduos Sólidos (Sustentabilidade e Meio Ambiente).

O prefeito Lê agradeceu e parabenizou todos os servidores por mais esta conquista, principalmente ao diretor de agricultura, Emerson Pereira Braia (Pitanga); a Professora Lourdes Grassi, então coordenadora do Meio Ambiente e Interlocutora do Município Verde/ Azul e a Agente do Sebrae Aqui, Aline Guardado.

O objetivo é destacar o papel dos gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, a partir de projetos que estimulam o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública local.