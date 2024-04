IRAPURU: Convênio com o Governo do Estado garante recursos para ponte no bairro Santa Genoveva

O governador Tarcísio de Freitas entregou no começo do mês de abril, um pacote de obras e veículos da Defesa Civil do Estado para atendimento a 71 cidades do interior. Durante a cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio também autorizou novos convênios para recuperação de infraestrutura urbana, novas viaturas e novas pontes, além de galerias, entre outras. Somados, os investimentos ultrapassam R$ 45 milhões.

“São obras extremamente importantes. Quantas estradas rurais ficaram sem ligação em função de uma chuva, um bueiro que rompeu, uma ponte que rodou? A Defesa Civil do Estado e as prefeituras fazem os planos de trabalho, é liberado o recurso, faz o convênio e a obra é uma realidade. Obras que vão dar resiliência, ter perenidade e garantir mobilidade, então a gente fica satisfeito com o resultado”, disse Tarcísio.

Dentre os convênios assinados pelo governador Tarcísio de Freitas, o município de Irapuru foi contemplado com a liberação de recursos para a ponte no bairro Santa Genoveva (Canã).

O prefeito Mazinho esteve presente na solenidade e assinou o convênio garantindo a liberação dos recursos financeiros pelo Governo do Estado, através da Defesa Civil.

A cerimônia no Palácio dos Bandeirantes contou com a presença do secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil, coronel PM Henguel Ricardo Pereira, parlamentares, prefeitos e agentes das Defesas Civis municipais.