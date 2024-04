LUCÉLIA: RECANTO UNIÃO Restaurante e Petiscaria

Conheça o Pesqueiro Recanto União em Lucélia, o lugar perfeito para desfrutar de momentos especiais em meio à natureza.

Localizado na estrada vicinal que liga Lucélia ao Santo Botelho, no km 8, o Recanto União oferece uma experiência única de petiscaria e restaurante com um cardápio diversificado e um toque especial em cada prato, sob a direção de Fernando Faccioli e Isabela Faccioli.

Além disso, o espaço conta com uma área kids e um viveiro com animais, proporcionando entretenimento para toda a família.

E as novidades não param por aí! O Pesqueiro Recanto União também realiza eventos típicos, como a noite do porco no rolete, noite italiana, noite mineira, jantar dançante e outras propostas, tornando-se referência na região pelos diferenciais que oferece.

Não perca a oportunidade de vivenciar momentos inesquecíveis no Pesqueiro Recanto União.

Vá conhecer e se encantar com tudo o que foi carinhosamente preparado para você e sua família.

Funcionamento de quinta a sábado, das 18h às 23h e aos domingos das 11h às 15h. Reservas e informações: (18) 99707-1060.