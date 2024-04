CME de Flórida Paulista enfrenta Adamantina pela Copa Regional de Base

As equipes Sub-11, Sub-13 e Sub-15 da CME (Comissão Municipal de Esportes) de Flórida Paulista) comandado por Luís Alessio e Douglas Zóio, neste sábado (20), no Estádio Municipal Francisco Spanghero, em Flórida Paulista, em três partidas pela competição da 4ª Copa Regional de Categorias de Base de Futebol de Campo, estarão enfrentando as equipes da Selar/Adamantina.

As equipes floridenses participam desta tradicional competição, contando com o apoio da Prefeitura Municipal e dos familiares, que apoiam os atletas.