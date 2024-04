PARAPUÃ: Ex-prefeito Samir Pernomian tem liminar negada, mas afirma que não está inelegível

Da Redação (Com informações do Jornal Cidade Aberta)

O ex-prefeito de Parapuã, Samir Alberto Pernomian, ingressou com uma ação de liminar para anulação da reprovação de suas contas na Câmara Municipal nos anos 2015 e 2016, na qual foi negada.

Samir Pernomian teve em suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas, e a Câmara Municipal, por sua vez, seguiu o parecer do Tribunal votando pela rejeição das contas.

O ex-prefeito, até então, é cogitado como pré-candidato às disputas eleitorais deste ano tendo, inclusive, se afastou de suas funções públicas junto à Prefeitura de Parapuã, para poder participar do pleito eleitoral, porém a rejeição das contas tem repercutido que ele pode estar inelegível.

EX-PREFEITO GARANTE QUE NÃO ESTÁ INELEGÍVEL!

O ex-prefeito de Parapuã, Samir Alberto Pernomian, expos sua situação perante a Justiça Eleitoral, após a publicação da matéria que noticiou a negativa de sua liminar para anulação da reprovação de suas contas nos anos 2015 e 2016.

De acordo com o ex-prefeito, “meus advogados acharam por bem entrar com um pedido de anulação da rejeição das minhas contas dos anos de 2015 e 2016, feita pela Câmara Municipal. Meus advogados entenderam que a avaliação das minhas contas não seguiu os ritos corretos; lembrando que nós tivemos uma das contas com votação favorável, porém, não atingiu dois terços dos votos, e na outra conta, tivemos o parecer favorável da Comissão, porém, não foi unanimidade na votação. Assim, o entendimento jurídico é que não há dolo nas minhas contas, não há má fé, não há má intenção”.



O ex-prefeito, que disponibilizou o seu nome ao seu grupo partidário como pré-candidato à disputa eleitoral do Executivo deste ano tendo, inclusive, se afastado de suas funções públicas junto à Prefeitura de Parapuã, para poder participar do pleito, garante que está apto para participar das Eleições 2024.

“Justamente por não haver dano ao erário é que não há inelegibilidade por causa dessas contas. Assim, pedimos a anulação dessa rejeição das contas através de uma liminar que foi negada. A gente vai recorrer, é obvio, pois é um direito que nós temos. Ou seja, não transita nada em julgado ainda. Hoje eu não estou inelegível; estou com minha documentação eleitoral em dia, logo, eu posso votar e ser votado normalmente. Que fique bem claro: se eu posso votar e ser votado, significa que não há nada hoje que me impeça de ser candidato”, garantiu o ex-prefeito que reforça: “não estou inelegível. Graças a Deus estamos ganhando todas as ações que há contra nós. São poucas e estamos ganhando todas”.