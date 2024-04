LUCÉLIA: Assembleia vai dar nova redação as regras do futebol médio

O futebol médio é uma modalidade futebolística criada na cidade de Lucélia, mais precisamente no Tênis Clube de Lucélia. Seus fundadores são: Hamilton Di Stéfano e Paschoal Milton Lentini. Desta idealização, surgiu o esporte que hoje é praticado em todos os estados do Brasil.

Nestes 53 anos de sua idealização e criação, apesar da luta para manter seus pilares firmes, certos detalhes são necessários para adequar às mudanças de valores modernos, de um esporte de estrutura firme, pois alguns pontos de suas regras sugerem alterações para acompanhar sua modernidade, devendo por isso que uma assembleia para tal aprove as mudanças. Razão em que seu idealizador e criador (Hamilton Di Stéfano), houve por bem convidar as três testemunhas do primeiro registro do futebol médio, bem como de outros personagens que tiveram ou ainda tem contatos com a promoção, organização e administração de campeonatos e torneios dessa modalidade de futebol, para uma assembleia a fim de votarem nas propostas de alterações e/ou nova redação de determinados artigos, incisos, itens ou alíneas das suas regras iniciais.



Essa assembleia será realizada nas dependências do Tênis Clube de Lucélia, onde farão o compromisso e responsabilidade de assumirem e seguir todas as regras inerentes a essa modalidade, bem como dar continuidade às suas regras, incluídas estas que serão objeto de nova redação.

A assembleia que pretende alterar regras do futebol médio, ocorrerá no dia 20 de abril, a partir das 15h00 nas dependências do Tênis Clube de Lucélia. A assembleia é uma realização do Comtur e da Diretoria de Turismo de Lucélia.