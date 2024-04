LUCÉLIA: Igreja Batista completa 80 anos de fundação

No dia 9 de abril de 1944, um marco histórico foi estabelecido na cidade de Lucélia com a organização formal da Primeira Igreja Batista.

Este evento significativo foi realizado através de um concílio presidido pelo pastor Axel Frederico Anderson da Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, o secretário Constantino Volcs, que teve também o pastor João Corpos, da Igreja Batista de Tupã, que desempenhou um papel crucial neste dia memorável, juntamente com vários irmãos das congregações de Varpa, Inúbia Paulista, Adamantina e Marília.

É importante lembrar que, antes mesmo de sua organização oficial, já existia um fervoroso trabalho evangelístico na região, iniciado em 1940 pelo irmão Cencinato Cassiano Silva, esforços pioneiros pavimentaram o caminho para o estabelecimento da igreja como uma força espiritual na comunidade.





Hoje, após décadas de serviço e dedicação à comunidade de Lucélia, a Primeira Igreja Batista que é liderada pelo pastor Jonas Cordeiro de Oliveira, continua a ser um pilar de fé e um centro de atividade comunitária, mantendo vivo o legado dos seus fundadores e continuando a impactar positivamente a vida de muitos.



E para comemorar os 80 anos da Igreja Batista, o templo convida todos os amigos de Lucélia, autoridades e as pessoas que de alguma forma fizeram parte dessa história para estar presente nessa data tão especial, nos dias 20 e 21 de abril, às 19h00.



Dentre as programações da igreja, estarão recebendo o preletor Davi Lago, pastor, escritor e pesquisador do Laboratório Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, que também tem uma história com Lucélia, pois ele é bisneto de Stephan Paley ilustre cidadão luceliense, pioneiro no ramo de empresa de transporte de ônibus em Lucélia, o qual tem seu nome no Terminal Rodoviário.



Os membros da Igreja Batista de Lucélia convidam a todos para comemorar a tão importante data, na rua Dorival R. Barros, 1.654.