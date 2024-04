Pesqueiro Recanto tem show com Juliana Nardon neste sábado

Sábado, 20, a partir das 18h30, no Recanto Restaurante e Lazer de Irapuru, a cantora Juliana Nardon fará seu show, animando os clientes em uma noite de músicas regada com cerveja gelada, porções e o atendimento especial da equipe de profissionais.

A entrada é franca e tudo está sendo preparado para recepcionar os clientes em ambiente familiar e agradável.

Para chegar ao Recanto Restaurante e Lazer pela SP-294, acesse o “trevo do Salgado Filho”, com destino à usina e em menos de 1,5 km, estará no destino predileto dos amantes da pesca e boa comida.