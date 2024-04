Galinhada é o prato deste domingo no Recanto União em Lucélia

No domingo, 21, um dos pratos mais tradicionais presentes na culinária mineira e paulista, a “galinhada”, será o prato do domingo no Recanto União de Lucélia.

Acompanhada de saladas tropical e de repolho agridoce, vinagrete e batata frita, a galinhada será servida no sistema de self-service, por apenas R$ 45 por pessoa. Crianças até 8 anos não pagam.

Doces de abacaxi e mamão serão servidos após o almoço que tem início às 11h.

As reservas podem ser feitas através do WhatsApp: (18) 99707-1060.

O Recanto União fica na vicinal Paschoal Milton Lentini, bairro União em Lucélia.