“DROGA DELIVERY”: Rapaz que utilizava carro para distribuir entorpecentes é preso em flagrante por tráfico

Durante a abordagem, os militares encontraram uma porção de maconha com o rapaz, além de quatro pedras de crack no assoalho do carro. Questionado, ele confessou que venderia a droga e que havia mais entorpecentes em sua casa.

No local, a polícia encontrou mais porções de crack, cocaína e maconha, bem como uma balança de precisão, uma faca, uma tesoura e papel filme.

Segundo os policiais, as drogas estavam distribuídas em diversos cômodos da residência, algumas já fracionadas e outras em pacotes maiores, para distribuição.

O rapaz foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.