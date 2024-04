Jovem morre em acidente entre moto e caminhonete em Osvaldo Cruz

O acidente trágico ocorrido por volta das 17h30 de ontem (19), na altura do acesso ao bairro Orlando Bergamaschi, próximo da saída para a SP-425, em Osvaldo Cruz, ceifou a vida do jovem Mateus de Pietro Galheira.



A polícia apurou que ele transitava no sentido bairro-centro, quando houve a colisão entre a moto que conduzia e uma caminhonete F-1000 que cruzava a via sentido à antiga Indústria Capezio.



Foram acionadas a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, mas infelizmente, nada pode ser feito, já que a vítima teria falecido no local do acidente.



A Polícia Científica realizou a perícia do local, coletou dados e imagens que vão nortear o inquérito que vai apurar as causas do acidente.



O corpo de Matheus de Pietro Galheira está sendo velado no Memorial Tamoios em Osvaldo Cruz e será sepultado na tarde de hoje, às 15h, no Cemitério Municipal.