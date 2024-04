FLÓRIDA: Drogaria Total – Unidade São Luís entrega fraldas e produtos de higiene ao Lar dos Idosos

A Drogaria Total – Unidade São Luís realizou na semana passada a entrega de quase 500 itens entre fraldas e produtos de higiene pessoal ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo de Flórida Paulista.

Representada pela empresária Marli Bertolo, a empresa levou até a entidade cerca de 500 fraldas descartáveis e 50 sabonetes, além de coletores para exames e separação de medicamentos usados diariamente e em grande escala pelos idosos assistidos.

“Trata-se de um trabalho de compromisso social desenvolvido pela rede de Drogarias Total, a qual a São Luís faz parte, e conta com a fabricação e marca própria de produtos, oferecendo qualidade e bem-estar aos nossos idosos do asilo de Flórida Paulista”, explicou Marli Bertolo.

O recebimento dos itens foi feito pela assistente social do lar, Paula Renata e Victor Baptiston (administrativo), na presença dos idosos.

“As doações são sempre muito bem-vindas e atendem as necessidades dos nossos residentes. Agradecemos a Drogaria Total que mais uma vez demonstra o gesto de carinho e que muito vai ajudar a entidade”, destacou Paula Renata, assistente social do asilo.

Ainda em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, a empresária Marli Bertolo destacou a importância e necessidade de que mais pessoas de todos os seguimentos da comunidade floridense possam se engajar em causas como a do lar dos idosos.

Atualmente, são 18 idosos atendidos pelo Lar dos Idosos São Vicente de Paulo. Todos residentes, sendo 12 homens e 6 mulheres.

Interessados em realizar doações, visitas e outros trabalhos voluntários, podem entrar em contato diretamente no lar que fica na rua Lucas Pegoraro, 1.000, ou através do telefone (18) 3830-0202.