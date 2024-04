LUCÉLIA: Prefeita anuncia conquista definitiva do prédio do antigo Posto de Sementes

Através das redes sociais, a prefeita Tatiana Guilhermino anunciou a conquista definitiva do prédio do antigo Posto de Sementes para o município.

A prefeita esteve na Secretaria de Agricultura do Governo do Estado, onde estava acompanhada pela presidente da Câmara Municipal vereadora Alessandra Rocha Nonato e do vereador Maurilei Gonçalves de Farias “Galo”.

De acordo com a prefeita, em meados de 2021 foram iniciadas as tratativas para a concessão definitiva do imóvel do antigo Posto de Sementes, onde foram diversas tratativas, muitas viagens, diálogos, encontros e entrega de documentos.

Foi ressaltado que em meados do ano passado, o governador Tarcísio de Freitas assinou decreto liberando o prédio do antigo Posto de Sementes para o município, porém ainda a Prefeitura não tinha o termo de concessão do imóvel.

E nesta semana, a prefeita esteve na capital paulista e pegou o documento com a assinatura do Termo de Permissão de Uso para que a Prefeitura possa utilizar o espaço do prédio do antigo Posto de Sementes que por vários anos se manteve abandonado.

A prefeita Tati Guilhermino afirmou que no prédio do antigo Posto de Sementes será instituído um Centro Empresarial que irá gerar renda e empregabilidade para o município de Lucélia.

“Enfim, conseguiremos transformar aquele espaço em empresas para gerar empregos para nossa municipalidade. Agora, o trabalho fica focado na elaboração do processo licitatório que faremos para conceder às empresas que tenham interesse em explorar o local para o bem comum”, finalizou a prefeita Tati Guilhermino.