Aline e Adriana Zafanelli darão continuidade à tradição da FUNERÁRIA FLÓRIDA

Após mais de 50 anos de dedicação à população floridense, a Funerária Flórida passa por um momento marcante, com a chegada de Aline e Adriana Zafanelli à direção da empresa.

Empresa familiar iniciada pelo avô e que até então era tocada por Gilberto Zafanelli, pai das empresárias, o legado de excelência e cuidado com as famílias será mantido e aprimorado com inovações que serão apresentadas em breve.

“Os nossos conveniados podem ficar tranquilos. O atendimento será mantido com a mesma qualidade e modelo de servir a população herdada de nosso pai”, afirmam Aline e Adriana, destacando o compromisso em preservar a reputação e o comprometimento que tornaram a Funerária Flórida uma referência na Cidade Amizade.

Além da atuação das empresárias, o sobrinho Lucas Zafanelli junta-se à equipe como parceiro e também na direção da empresa, reforçando o caráter familiar e a tradição que permeiam os serviços da Funerária Flórida.

Com uma atuação focada no atendimento humanizado e respeitoso, a empresa se destaca como pioneira no segmento na região.

“A comunidade pode esperar por mais novidades e melhorias, sempre mantendo o compromisso com a qualidade e o acolhimento que são marcas registradas da Funerária Flórida”, destacaram.

Para mais informações sobre os serviços oferecidos ou para prestar homenagens aos entes queridos, entre em contato pelo telefone (18) 3581-1576/ 18 (18) 99806-1576, ou visite pessoalmente a Funerária Flórida no Avenida Presidente Vargas, 74.