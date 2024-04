Atléticas e PROEXT lançam Campanha Solidária dos Jogos Universitários 2024 em prol de entidades

As associações atléticas acadêmicas do Centro Universitário de Adamantina, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), lançam a campanha solidária dos Jogos Universitários 2024 em prol das entidades filantrópicas do município.

As doações podem ser feitas até o dia 3 de maio na PROEXT (Câmpus I) ou com os representantes das atléticas.

A equipe solicita doações de sabonete, creme dental, lenço umedecido, fralda infantil e papel higiênico.

Corrida 5k

As inscrições para a tradicional Corrida 5k podem ser feitas até esta quarta-feira, 24, pelo link https://www.runnerbrasil.com.br/Views/Runner/Runner_CalendarioDetalhe.aspx?idEvento=8685

A atividade é aberta a toda população de Adamantina e região e acontece neste domingo, 28, com largada prevista para as 8h, no Parque dos Pioneiros

A corrida contará com trajeto de 5km e os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus.

Os participantes contarão ainda com um kit atleta contendo um chip, um número de peito, camiseta personalizada, bebida isotônica e frutas, entregues após o encerramento da prova.