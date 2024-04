Dois homens e uma mulher são presos em Flórida Paulista

Nesta terça-feira (23), a Polícia Militar de Flórida Paulista prendeu três pessoas.

Duas delas, um homem e uma mulher, foram presos em ações distintas por possuírem mandados de prisão emitidos pela Justiça.

Ambos foram localizados em suas residências e conduzidos para apresentação na Delegacia de Polícia, dando por cumprida a ordem judicial.

Já a terceira prisão, foi resultado de ação policial relacionada a pessoas envolvidas com o tráfico de entorpecentes no município que culminou com um homem levado para prestar depoimento na Polícia Civil.