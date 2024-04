Mulher fica ferida em acidente

Nesta quinta-feira, por volta das 20h30, a condutora de um veículo HRV da Honda, perdeu o controle, bateu e derrubou vários palanques, arrancou diversos metros dos fios da cerca e parou em cima de um objeto de madeira de uma propriedade rural, localizada defronte ao e do comerciante e pecuarista Raimundo Rodrigues.

O local é conhecido como curva da ‘Dona Tota’, uma antiga moradora defronte o local que fica aproximadamente uns 2 km da ponte do Rio do Peixe, divisa com Mariápolis. Lembrando que a estrada foi pavimentada pelo governo do Estado no final de 2023 entre Caiabu e Mariápolis, totalizando 12,87 km entre as duas cidades. Mesmo sinalizada, a estrada tem muitas curvas perigosas, principalmente para quem não conhece e transita no período noturno.

Diversas pessoas que passavam pelo local pararam para prestar socorro à vítima que foi levada pela equipe de Resgate dos Bombeiros de Adamantina até a Santa Casa da referida cidade. Conforme as informações, a condutora sentia dores no tórax e vinha de Presidente Prudente, sentido Adamantina.

Além da equipe dos Bombeiros, a ambulância de Mariápolis e a Polícia Militar de Caiabu também compareceram no local. Os trabalhos dos Bombeiros foram realizados pelos sargentos Ferramosca e Boton, cabos Yuri e Sanches e o soldado Martins.