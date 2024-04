FLÓRIDA: Judiciário e Ministério Público promovem palestras para alunos da PEI Pércio

O Poder Judiciário e o Ministério Público realizaram na semana passada, duas importantes palestras voltadas aos alunos da PEI Pércio de Flórida Paulista.

As palestras ocorreram na própria unidade escolar, com a psicopedagoga Denise Alves Freire, que tratou o tema: “O papel da família, afeto, responsabilidades e deveres” e também nas de-pendências do auditório Celso de Castro Scafi, na Secretaria Municipal de Educação, com o Capitão PM Eder Mazzini Bressan, que abordou a prevenção ao uso de drogas.

As apresentações contaram com a participação de alunos da unidade escolar, professores e gestores da Educação.

Dra. Ruth Duarte Menegatti, juíza de direito, também participou do encontro e enfatizou a necessidade de um trabalho conjunto entre escola, família e autoridades na formação dos alunos, bem como a importância dos temas trazidos pelos palestrantes e a abordagem junto à comunidade escolar.

A iniciativa faz parte de um roteiro único de trabalho humanizado proposto pelo Judiciário e Ministério Público com foco e atividades junto aos profissionais e alunos da PEI Pércio de Flórida Paulista.