Empresário luceliense lança livro na capital paulista

Natural de Flórida Paulista, o empresário luceliense, especialista em comunicação, vendas e empreendedorismo, André Matheus Soares, proprietário das empresas Hospital do Celular e Imperador Import, lançou no fim do mês passado, seu primeiro livro em São Paulo.

Bastante concorrido, o lançamento do livro “DNA da Liderança”, ocorreu no Alphaville, contando com a presença de coautores de todo o Brasil, familiares e convidados.

O exemplar traz informações e métodos de como desbloquear os potenciais para se tornar um líder de sucesso e ocupar o lugar em qualquer segmento.

No capítulo de André, são narradas estratégias de resiliência e adversidades na superação de desafios, baseadas em sua experiência de atuação na AmBev, na qual por cinco anos foi campeão de vendas e que mais tarde, expandiu seus horizontes com a criação da empresa “Exclusiva Centro de Negócios”, que por 12 anos permaneceu no auge; seguida da aquisição de uma loja “Republica Sport”, no Paraguai, em 2014 e posterior, após 25 anos de trabalho e aprendizados, virou a chave, criando “O Imperador das Vendas”, com foco principal em transformar a vida de outras pessoas.

“Acredito que o mais importante em toda a trajetória e imprescindível, foi conhecer Jesus. Mesmo no deserto ou na terra prometida, Deus se faz presente. Exemplo disso, é o sucesso alcançado que culminou em um capítulo especial no livro que conta com nome de empreendedores de todo o Brasil”, destacou André.