IRAPURU: Após obra de elevação em 40 cm, viaduto é liberado na SP-294

Foram totalmente finalizadas na tarde do último sábado (20) as obras de elevação do viaduto na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), altura do km 627,5, em Irapuru. A informação sobre o fim das obras e reabertura para trânsito foi atualizada na tarde de hoje pela Polícia Militar Rodoviária. Com isso, o trânsito está liberado em todos os sentidos.

O dispositivo estava com a passagem superior interrompida desde o dia 4 deste mês, quando foi interditado para as obras de elevação da estrutura. Já a passagem inferior do viaduto, da pista da SP-294, não foi prejudicada e teve tráfego livre em ambos os sentidos.

Conforme a concessionária Eixo SP, com o alteamento (elevação) o viaduto passou a ter 40 centímetros a mais de altura, como divulgou o Siga Mais no começo do mês.

O procedimento visa oferecer maior segurança aos usuários e garantir a integridade do viaduto ao diminuir o risco de colisão, que podem ser provocadas por veículos com cargas mais elevadas. A estrutura foi alteada com uso de macacos hidráulicos.