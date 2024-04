Cerimônia do Jaleco reúne ingressantes de Medicina do Centro Universitário nesta sexta

Agendada para a noite desta sexta-feira, 26, a Cerimônia do Jaleco da Turma X de Medicina do Centro Universitário de Adamantina marca o início dos estudantes na graduação. A solenidade será realizada no auditório Miguel Reale, Câmpus II.

Organizada pelo Centro Acadêmico de Medicina “Dr. César Marinho” (CADCM), em parceria com a Pró-reitoria de Extensão (PROEXT), a cerimônia terá a apresentação do tema “Memórias” pelo coordenador do curso de Medicina, Prof. Me. Carlos Alberto dos Santos Filho.

“A cerimônia do jaleco é um ritual de passagem que marca o compromisso do aluno com as pessoas que estarão sob seus cuidados. É tradicional na medicina da FAI e é organizada e planejada com muita maestria e amor pelo centro acadêmico do curso, com suporte da PROEXT”, afirma a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

Liliana explica que o momento em que as famílias vestem o jaleco no estudante, mostra o significado de confiança depositada no futuro profissional de saúde. “A veste branca diz muito sobre a transparência e o posicionamento do profissional com aquele que estará sobre seus cuidados humanizados. Será uma linda celebração!”, diz.