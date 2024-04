LUCÉLIA: Vereador cobra reajuste do auxílio alimentação aos servidores municipais

Em sessão ordinária da Câmara Municipal de Lucélia, o vereador Vinicius Bussi apresentou indicação solicitando a prefeita Tatiana Guilhermino para que encaminhe ao legislativo um Projeto de Lei Municipal concedendo reajuste no valor do auxílio alimentação dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal que ainda não foi concedido este ano.

Ressaltou o vereador que tal solicitação se faz justa e necessária, visto que o custo de vida no país aumenta gradativamente, sendo extremamente necessário que o auxílio alimentação dos funcionários públicos municipais, também receba o reajuste para acompanhar o aumento do custo da alimentação.

“Desta forma, solicito como vereador ao Poder Executivo para que seja encaminhado ao legislativo, Projeto de Lei concedendo o reajuste no valor do auxílio alimentação dos servidores o mais rapidamente possível, sendo justo e necessário esta medida”, afirmou o vereador Vinicius Bussi.