MARIÁPOLIS: Vereador Sigmar Dantas destina mais R$ 50 mil para a Saúde

O vereador Sigmar Dantas (PL) destinou recurso no valor de R$ 50 mil para a Secretaria Municipal de Saúde de Mariápolis.

De acordo com Sigmar, trata-se de uma emenda impositiva através da Câmara Municipal de Mariápolis, da qual terá metade do valor destinado ao atendimento das crianças e adolescentes do município com Transtorno do Espectro Autista, popularmente chamado de “autismo”.

“Há uma clínica particular que presta serviços para os pacientes de Mariápolis que receberá este valor para manter o atendimento da população da nossa cidade”, explicou.

Já o restante, os 50% da verba, que perfaz o montante de R$ 25 mil, poderá ser empregado em outros segmentos no atendimento dos pacientes mariapolenses que diariamente utilizam-se do serviço de saúde pública.

“São recursos que com certeza farão a diferença na vida e no dia a dia da nossa população. Temos um trabalho sério e voltado para as prioridades e bem-estar dos munícipes e estaremos sempre prontos para atender aos seus anseios, principalmente na área da Saúde”, destacou o vereador Sigmar Dantas à reportagem do jornal e site Folha Regional.

Emenda impositiva é um instrumento por meio do qual uma porcentagem do Orçamento Municipal tem sua destinação definida pelos vereadores.