PACAEMBU: População reclama de cemitério tomado por mato e sujeira

Mais uma vez, a reportagem do jornal Folha Regional recebeu reclamações sobre o aspecto que se encontra o Cemitério Municipal de Pacaembu.

Atendendo aos pedidos de pessoas da população pacaembuense e de visitantes de cidades da região, que frequentemente vão até o local, nossos repórteres foram checar a situação e se depararam com o retrato de abandono do local.

Há quadras sem o pavimento tomadas por lama, sujeira e outros tipos de objetos.

O mato, tem tomado conta tanto dos locais calçados, quanto dos que não possuem a melhoria, crescendo em meio as sepulturas e até em cima de alguns dos túmulos, como um sinal de desrespeito pelos corpos ali depositados e mais ainda, com seus familiares que vivenciam a tristeza de se depararem com a situação quando das visitas ao local.

“Fazemos nossa parte, limpamos, colocamos ornamentação, deixamos tudo como nossos entes queridos ali sepultados merecem, mas não é este o mesmo cuidado que temos, em contrapartida, da Prefeitura, que deveria zelar e garantir a organização do cemitério. A situação é lamentável”, disse uma visitante.

Os denunciantes esperam que algo seja feito para resolver ou pelo menos sanar o problema.

Ainda de acordo com relatos, a Prefeitura deveria fazer mutirão de limpeza frequente no cemitério, uma vez que os funcionários não devem dar conta de todo o serviço. “A administração municipal precisa tomar providências para manter o local mais limpo”, comentou um outro visitante.