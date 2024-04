PANORAMA: Dr. Giulio obtém liminar e mantém pré-candidatura a prefeito

Em sessão realizada na tarde desta terça-feira (23), pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2ª Câmara de Direito Público), o ex-prefeito de Panorama, Dr. Giulio, que buscava reverter a rejeição de suas contas do exercício 2018/2020, obteve liminar favorável ao pedido interposto por sua defesa e assessoria jurídica.

A liminar, proferida e assinada pelo relator Carlos Von Adameck, suspende os efeitos dos atos administrativos realizados pela Câmara Municipal de Panorama, que seguindo o parecer do Tribunal de Contas do Estado, havia rejeitado as contas de Dr. Giulio.

Com a liminar, Dr. Giulio segue com o nome à disposição como pré-candidato para a disputa do cargo de chefe do executivo nas eleições que ocorrem em outubro de 2024.

“A confiança na Justiça sempre norteou nossos princípios. Com a obtenção desta liminar, seguimos firmes com o propósito de fazer ainda mais e melhor pela população de Panorama, o que tem incomodado de certa forma pessoas ligadas à política local, e que, mesmo neste período de pré-candidatura, percebem diariamente o anseio de mudança e a necessidade expressa pela população”, disse Dr. Giulio ao jornalismo Folha Regional.



A liminar na íntegra foi enviada ao jornalismo Folha Regional pelo ex-prefeito, através de sua assessoria jurídica e pode ser conferida no documento anexo abaixo.